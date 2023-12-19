Ankara'da Kaçak Etil Alkol Dolu 3 Tanker Ele Geçirildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, kamyonet ve dolum aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün piyasa değeri yaklaşık 24 milyon lira olarak değerlendiriliyor.

ANKARA'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 24 milyon TL olan etil alkol dolu 3 tanker ve 1 kamyonet ele geçirildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etil alkol dolu 3 adet tanker, 1 adet kamyonet ve 1 adet dolum aparatı yakalanarak el konulmuştur. Ele geçirilen etil alkolün piyasa ederinin yaklaşık 24 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.