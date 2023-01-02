Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte ekmeğe zam! Yeni tarife 10 ocaktan itibaren yürürlükte

Güncel Haberler

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 TL olduğunu duyurdu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da "Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Ankara'da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

BİR AÇIKLAMA DA FIRINCILAR FEDERASYONU'NDAN GELDİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, ekmek zammı hakkında konuştu.

"EKMEK 5 TL OLDU"

Balcı konuyla ilgili"Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Ankara Tekel Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title