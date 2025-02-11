Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bakkal sahipleri, vatandaşların temel gıda maddelerini bile veresiye yazdırdıklarını ve paket satın alamadıkları için bebek bezini taneyle sattıklarını söyledi.

"BEBEK BEZİNİ TANEYLE SATIYORUM"

25 yıldır Ankara'da yaşayan aslen Hataylı olan bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakirler, garipler geliyor, 2 tane haşlanmış yumurta alıyorlar. İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlara para yok diyor, veresiye yazıyorum" diye konuştu. Bakkal Dağıstan, 165 gram peyniri 33 TL'ye sattığını söyledi.

"EKMEK, MAKARNA VE YUMURTAYI BİLE VERESİYE YAZIYORUZ"

40 senedir bakkal işleten 65 yaşındaki Tuncay Kıvanç, insanların ekmek, makarna ve yumurtayı veresiye yazdırdığına dikkati çekti ve "Zor durumda oldukları zaman veresiye yazdırıyorlar. Ortalama 15-20 bin lira veresiye yazılan borç var. Şu anda bakkalda para kazandığımız yok. Çat-pat idare ediyoruz. Önceden işler iyiydi" dedi. Bir diğer bakkal ise "Gel gör ki bir kalıp peynir alan da var, 50-100 liralık ver diyen de var. Zaten para kazanamıyoruz. Peyniri veresiye yazdıranlar var. Genellikle gıda üzerine veresiye yazıyoruz" diye konuştu.

"KARNIMI DOYURAMIYORUM"

Havayollarından emekli olduğunu belirten Bayram Alyurt da "23 bin lira maaş alıyorum, karnımı doyuramıyorum" diye sitem etti.