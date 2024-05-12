Ankara'da Anneler Günü etkinliği: Çocuklar Atakule Challenge koşusunda yarıştı

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Anneler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle "Atakule Challenge" koşusuna katıldı. Annelerin çocuklarıyla yarışı eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Botanik Park'ta düzenlenen "Atakule Challenge" koşusuna birçok aile çocuklarıyla katıldı. Etkinliğin direktörlüğünü yapan Ali Atav, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli olarak spor etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü koşumuzu da Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule'yi de dahil ederek düzenledik. Burada hiç koşmamış, vakit geçirmemiş insanlara bir sebep sunduk. Bu seneki planımızda dört yarışımız var, üçü Ankara'da olacak. Bu projelerin her birinin içine mutaka aile ya da çocuk etkinliğini dahil ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe çocuğuyla gelen bir anne, "Biz ilk kez böyle bir etkinliğe katıldık, çok hoşumuza gitti. Atmosfer de çok güzel. Kızım da çok güzel koştu. Onun için ilk heyecandı. İyi ki böyle şeyler oluyor" dedi.

Etkinliğe ailesi ile birlikte katılan bir çocuk, "Yarış çok eğlenceliydi. Çok güzel geçti. Önemli olan kazanmak değildi, eğlenmek ve yarışı bitirmekti" diye konuştu.

Çocuklarıyla etkinliğe gelen bir anne "Çok güzel, çok eğlenceliydi. Biz ailece katıldık çok mutlu olduk, çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Başka bir anne de "Çok eğlenceliydi. Bu yarışı düzenleyen, emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar çok eğlendi. Buradan da bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.