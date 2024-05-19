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Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çubuk'taki kutlamalar, Atatürk Parkı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki etkinliğe geçildi. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gençlerin ve katılımcıların bayramını kutladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çubuk'taki kutlamalar, Atatürk Parkı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki etkinliğe geçildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gençlerin ve katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığını anlatan Kaymakam Adem Keleş, "Bu bayram, yüce Türk milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle hiçbir engel tanımayacağının tüm dünyaya ilan edildiği tarihtir." dedi.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmiş bir bayram olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, "Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek olan gençlerimize bu bayramın kutlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal ise "Bu bayramları kutlamaktaki amacımız geçmişimizdeki zaferleri ve zorlukları hatırlamak, geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlememize ilham vermektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tekvando ve karate gösterileri, müzik dinletisi, okulun orkestrasının konseriyle devam eden etkinlikte şiirler okundu. Seymen ekibi de halk oyunu gösterisi sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrenciler de farklı yörelere ait halk oyunlarını oynadı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve sportif alanlarda dereceye giren öğrenciler ile Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Program sonunda, Kaymakam Keleş ve protokol üyeleri, okulda açılan sergiyi gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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