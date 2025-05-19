Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Yarı maraton, futbol turnuvası, gençlik kampı ve sanat sergileri ile bayram coşkusu yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri düzenlendi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinlikleri için dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan Başkentte, "19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" yapıldı. 21K ve 5K olmak üzere iki kategoride yapılan maratonun startını ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

BAKAP ATA Çiftliği'ndeki "19 Mayıs Gençlik Kampı"na ise yaklaşık 180 genç katıldı.

Etkinlikler kapsamında, Ankara genelinde faaliyet gösteren 12 futbol kulübünün altyapı takımlarının katılımıyla "19 Mayıs Futbol Turnuvası" düzenlendi. Turnuvanın şampiyonu Turizm Spor Kulübü oldu, Şekerspor ikinciliği, Gazi Eğitim Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

ABB Sincan Harikalar Diyarı Emekliler Lokali ile Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde de bayram, şiirler ve halk oyunu gösterileriyle kutlandı.

SanAtölye ve Aile Yaşam Merkezi üyelerince, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk ve Gençlik" temalı resim sergisinde pastel, yağlı ve sulu boya ile kara kalem teknikleriyle yapılmış 130 eser sergilendi.

Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu ile Başkent Ankara Strateji ve Eğitim Derneği ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önceki ve Samsun'dan dönüşü sürecinde yaşananları konu edinen "Kurtuluşa Doğru: Başlangıç 16 Mayıs 1919" başlıklı panel düzenledi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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