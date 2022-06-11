Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.  Yarın Ankara Spor Salonu’nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir” açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.  Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir" açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve yoğun sağanak yağış sonrasında açıklama yaptı. Belediye ayrıca yarın yapılacak olan etkinliğin de iptal edildiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

"Değerli Ankaralılar, Büyükşehir Belediyemize bugün kent genelinde yaşanan fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.

Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir. Mağdur olan vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

ANKA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor su baskını Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title