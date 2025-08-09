Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

MADEN SAHASINA USÜLSÜZ DOLGU YAPILDI

Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

ABB'YE ÜST SINIRDAN CEZA

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede ekiplerin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'nun üst sınırından 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı.

500
