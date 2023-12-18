Ankara Büyükşehir Belediyesi Atıl TIR Dorsesini Afet Koordinasyon Merkezi'ne Dönüştürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Dönüştürülen merkez, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın kendi atölyesinde 60 günde tamamladığı 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi' İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.