5 bin 309 firari suçlu, 'Çember' operasyonlarında yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember' operasyonlarında, arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari suçlunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kaydı bulunan suçluların yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'Çember' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; son 4 günde 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yapılan yol uygulamaları, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 firari suçlu yakalanıp adalete teslim edildi. Yakalanan kişilerden 10'unun, 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 258'inin ise en fazla 5 yıldır arandığı tespit edildi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine izin vermeyeceklerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.