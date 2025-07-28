Ankara 2 No'lu Baro'dan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirtti.

Ağdemir, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından milli birlik, toplumsal kardeşlik ve iç barışın payidar kalması amacıyla başlatılan süreci, yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik istikrar, toplumsal huzur ve anayasal düzenin tesisi bakımından son derece önemli bulduklarını ifade etti.

Türkiye'nin uzun yıllar maruz kaldığı terör tehdidinin hukuk düzeni, toplumsal yapı ve kalkınma iradesine de ağır zararlar verdiğine işaret eden Ağdemir, teröre karşı atılan kararlı adımların hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası hem de vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak adına hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Anayasada benimsenen temel insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini esas alarak atılan demokratik ve meşru adımın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda millete umut ve gelecek inşası sunduğuna yürekten inandıklarını belirten Ağdemir, toplumsal barış ve milli uzlaşının önündeki en büyük engel olan terörün tarihin tozlu raflarında kalmasının milletin en haklı ve meşru beklentisi olduğunu ifade etti.

TBMM bünyesinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonda MHP adına görev alacak isimlere başarılar dileyen Ağdemir, şunları kaydetti:

"Bu minvalde Ankara 2 No'lu Barosu olarak, hem yapılacak Meclis çalışmalarında hem de yeni anayasa çalışmalarında demokratik, hukuksal ve anayasal zeminde üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu, sadece elimizi taşın altına koymakla kalmayıp, gerektiğinde taşları omuzlayarak devletimizin ebedi müddet varlığı, milletimizin birliği ve hukuk düzenimizin selameti için tüm imkanlarımızla hizmet etmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."