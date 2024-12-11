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AYM'den 2 siyasi partinin sorumluları hakkında suç duyurusu

AYM'den 2 siyasi partinin sorumluları hakkında suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi, mali denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi'nin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle 2 siyasi partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

BAZI İLLERE AİT KESİN HESAP CETVELLERİNİ SUNMADILAR

AYM'nin, bazı siyasi partiler hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi, 2020 yılına ait kesin hesap dosyalarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen bazı illere ait kesin hesap cetvellerini Yüksek Mahkeme'ye sunmadı.

BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

AYM, "Bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak kabul etti.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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