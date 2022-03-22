Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı - Haberler

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Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Bilal Bozdemir başkanlığındaki toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sunum yaptı.

Toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Bozdemir, toplantıdaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Bilal Bozdemir, Hisarcık, Mersin, Anamur, Güncel, Haberler

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