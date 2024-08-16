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953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı Düzenlenecek

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Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos tarihlerinde eş zamanlı düzenlenecek olan 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programın gençlere ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Programda güreş, atlı cirit ve kültürel etkinlikler gibi pek çok aktivite gerçekleştirilecek.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos tarihlerinde eş zamanlı düzenlenecek 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Okçular Vakfı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi'nin tanıtılması ve anlatılmasının, gençlere ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Bakanlık olarak bu etkinliklerin bir paydaşı olduklarını ifade eden Bak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen programda güreş ve atlı cirit başta olmak üzere pek çok aktivite gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının da kendileriyle beraber olmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı sürecinde birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Bak, "Bunu spor aktiviteleriyle birleştirmek, gençlerimizin kültürel mirası özümsemeleri açısından çok çok önemli. Tarihe, köklerine güçlü bir şekilde bağlanan ülkeler, gençleriyle beraber güçlü bir gelecek inşa ederler. Bunu görüyoruz. Türkiye son yıllarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi yaşamakta. Türkiye'nin dört bir yanında tesislerin gerçekleştirilmesi, geleneksel sporlara destek verilmesi, pek çok altyapının yapılmasıyla, ülkemizin gençlerinin çok daha etkin bir şekilde bunları kullanması söz konusu." dedi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek programlarda dünyaya güçlü mesajlar verileceğini dile getiren Bak, "Bu coğrafya, zor bir coğrafya. Coğrafyada yaşanan süreçleri görüyoruz. O yüzden güçlü, geleceğini, geçmişini iyi tanıyan, kültürünü iyi tanıyan ve geleceğe güçlü bakan gençlere ihtiyacımız var. O nedenle de bu tip etkinlikler çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın gençlere yönelik etkinliklerini anlatan Bak, bu çalışmalarla gençlere ülkeyi, kültürel değerleri ve coğrafyayı tanıttıklarını belirtti.

Malazgirt ruhunun yaşatılması gerektiğini dile getiren Bak, bu ruhun coğrafya için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise vakıf olarak tarihi misyona ve şanlı zaferin şanına yakışan bir şekilde yaptıkları etkinliklerin bu yıl 8'incisini düzenleyeceklerini bildirdi.

Bin yıl önce başlayan Anadolu'daki vatan olma hikayesini, bugün Malazgirt ruhuyla hissediyor olmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Yıldız, geleneksel sporların ve kültürel etkinliklerin yer alacağı programın 23 Ağustos'ta başlayacağını, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarıyla sona ereceğini söyledi.

Ahlat ve Malazgirt'te eş zamanlı programda okçuluk, güreş ve cirit gibi geleneksel spor etkinliklerinin yanı sıra kurulacak oba alanında kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Birçok belediye, kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılım sağlayacağı organizasyon kültürel, sportif ve tarihi etkinliklere sahne olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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