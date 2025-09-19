Anadolu Ajansı, 'En Çok Çalışılmak İstenen Medya Şirketi' Ödülünü Kazandı

Anadolu Ajansı (AA), Youthall tarafından Türkiye'nin en beğenilen şirketlerini belirlemek üzere düzenlenen "Youth Awards" kapsamında en çok çalışılmak istenen medya şirketleri arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin genç yeteneklerini iş dünyasıyla buluşturan insan kaynakları danışmanlık şirketi Youthall, bu sene beşincisi organize edilen Youth Awards kapsamında, " Türkiye'nin en beğenilen şirketlerini" belirledi.

Oylamada finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive, enerjiden sağlığa, sigortacılıktan hızlı tüketime kadar farklı sektörlerden toplamda 180 şirket gençler tarafından değerlendirildi.

253 üniversitedeki 245 bölümden gençlerin kullandığı 192 binden fazla oyla, gençler tarafından en beğenilen şirketler belirlendi.

Bu yıl 29 kategoride düzenlenen Youth Awards kapsamında, Anadolu Ajansı, Abdi İbrahim, Allianz, ASELSAN, Enerjisa Enerji, Mastercard, Mavi, Mercedes-Benz Otomotiv, Pegasus Hava Yolları, Sabancı Holding, Samsung, Şişecam, Siemens, Türkiye İş Bankası ve Unilever kendi sektörlerinde gençler tarafından en çok çalışılmak istenen şirketler sıralamasında altın ödüllerin sahibi oldu.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde AA, "En Çok Çalışılmak İstenen Medya Şirketi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ödülü, Ajans adına AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu ile AA Çalışan Deneyimi Müdürü Ahmet Aslan aldı.

Sektörel kategoriler, premium kategoriler ve genel kategoriler olmak üzere üç ana başlıkta derece alan şirketler, liderler ve projeler, ödül töreni ile paralel olarak Youthall web sitesi üzerinden eş zamanlı açıklandı.