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Ampute futbolcular adliye futbol takımıyla maç yaptı

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Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakim ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı.

Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakim ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı.

Yenişehir'de bulunan ampute futbol sahasında organize edilen maç öncesi, Pendik Belediyesi Down Sendromu Tekvando Takımı gösteri yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, her engellinin her şeyi yapabileceğini göstermek için bir araya geldiklerini ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda çok yol katettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde son 20 yılda devrim yaşandığını söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de yılın her gününde engellilerin durumunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediye olarak engellilerin yanında yer aldıklarını aktaran Cin, "Onlara her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ama bugün bir farkındalığı oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptırdık." dedi.

Dostluk maçı Ampute Futbol Takımı'nın galibiyetiyle sonlandı

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, milletvekili Serkan Bayram ile Anadolu Adliyesinde görevli Başsavcıvekilleri, hakimler ve savcıların oynadığı maçı, Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da izledi.

Maçta, Ampute Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman yaparken, Anadolu Adliyesi Futbol Takımının teknik direktörü ise Güvenç Kurtar oldu.

Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar'ın yönettiği maçı Ampute Futbol Takımı 5-4'lük skorla kazandı. Maçın ardından her iki takım oyuncuları ve etkinliğe katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Adliyesi Pendik Futbol Engelliler Etkinlikler Spor Güncel Haberler

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