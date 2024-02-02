Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç, atandı.

Merzifon Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törende görevi Prof. Dr. Mehmet Burak Bilgin'den devralan Çapkulaç, "Başarılı bir noktada teslim aldığımız bayrağı daha yukarıya çıkarmak için çok çalışmamız gerektiğinin farkındalığı ile önemli bir sorumluluk üstleniyoruz." dedi.

Hedeflerinin, uygulama becerisi yüksek mezunlar vererek ülkeyi daha ileriye taşımak olduğunu ifade eden Çapkulaç, "Göreve takdirlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çapkulaç, Prof. Dr. Mehmet Burak Bilgin'e çiçek takdim etti.