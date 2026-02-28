Amasya elmasıyla hazırlanan "Şehzade cezeryesi" tanıtıldı

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli misket elmasından hazırlanan "Şehzade cezeryesi", düzenlenen programla tanıtıldı.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programa, Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Vali Bakan, Amasya'nın değerlerini tanıtmak ve yöresel ürünleri öne çıkarmak için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Şehzade cezeryesinin Amasya elması ile hazırlanan özel bir lezzet olarak ilin değerlerini gastronomi dünyasına taşıdığını vurgulayan Bakan, programın hazırlamamasında emeği geçenleri tebrik etti.

Tanıtımda, şehzade cezeryesinin yapım süreci de konuklara gösterildi.

Daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, Amasya elmasının ürünün tadını ve kalitesini belirlemedeki önemi hakkında bilgi verdi.