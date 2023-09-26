Amasya'da Mevlid Kandili Kutlamaları

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından yatsı namazı kılındı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi. Program sonrasında yatsı namazı kılındı.

Camiyi dolduran vatandaşlara seslenen Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Mevlid Kandili'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği gün olduğunu hatırlatarak vatandaşların kandilini kutladı.

Müftü Ayvaz, "Bugün dünya, Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam'ın hayat veren ilkelerini aramaktadır. Peygamber Efendimize ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler dünyayı, İslam'ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için daha çok gayret göstermek zorundayız" diye konuştu. - AMASYA