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Amasya'da mahsur kalan kedi yavrusu elektrik arıza ekibi tarafından kurtarıldı

14 Aralık 2023 15:51 Güncelleme: 15:52 Abone Ol

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, elektrik arıza ekibince indirildi. İtfaiye ve elektrik ekiplerinin ortak çalışması sonucu kedi sağlık durumu iyi olarak serbest bırakıldı.