Amasya'da Güneş Enerjili Çadır ve Solarizasyon Naylonları Dağıtıldı

Amasya'da Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen "Meralarda GES'li Çadır ve Örtü Altı Alanlarda Toprak Solarizasyonu Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projeleri" kapsamında 100 yetiştiriciye güneş enerji sistemli (GES) çadır, 88 üreticiye 20 ton solarizasyon naylon düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Karabay, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, şunları kaydetti:

"Meralarda GES'li Çadır ve Örtü Altı Alanlarda Toprak Solarizasyonu Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projeleri" kapsamında, üreticilerimize güneş enerji panelleri, göçmen çadırları ve solarizasyon naylonlarını teslim ettik. DOKAP'ın yüzde 70 hibe desteği ve yetiştiricilerimizin yüzde 30 katkısı ile hayata geçirdiğimiz projenin toplam tutarı 5,1 milyon lira olup, bu kapsamda 100 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi paneli sisteminin dağıtımını gerçekleştirdik. Yine DOKAP'ın hibe desteği ile toplam tutarı 2 milyon lira olan 88 çiftçimizin faydalanacağı ve 900 dekar alanda kullanılacak 20 ton solarizasyon naylonunu kıymetli üreticilerimize teslim ettik. Bu projelerdeki nihai amacımız ülkemizin gıda ihtiyacını, herhangi bir eksikliğe mahal vermeden tamamlamanın yanı sıra, çok daha fazla, kaliteli ve katma değerli üretim de yapmaktır."

Tören, protokol üyelerinin, üreticilere malzemeleri teslim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.