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Amasya'da Şiddetli Yağış Yolları Kapattı

Amasya'da Şiddetli Yağış Yolları Kapattı

Güncel Haberler

Hamamözü karayolu, şiddetli yağışın ardından su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.

- AMASYA'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu, şiddetli yağışın ardından su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.

Amasya'nın bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolunu yoğun sağanak nedeniyle su bastı. Yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ve DSİ ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 15 köy yoluna ulaşım sağlanamazken ilçe merkezinde ise cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmur suyuyla tıkanan köprülerde iş makineleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Gümüşhacıköy Hamamözü Amasya Güncel Haberler

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