Amasya'da bitkin halde bulunan karaca yavrusu beslenip doğaya salındı Amasya'nın Merzifon ilçesinde bitkin halde bulunan karaca yavrusu, beslendikten sonra doğaya bırakıldı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde bitkin halde bulunan karaca yavrusu, beslendikten sonra doğaya bırakıldı. Ortabük köyü Esenköy Yaylası'nda bir ağacın altında hareketsiz halde duran karaca yavrusunu fark edenler, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Jandarma, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Sağlık kontrolü yapılan ve yarası olmadığı belirlenen karacaya su ve yiyecek verildi. Karaca, daha sonra bulunduğu yerde doğaya salındı. AA / Hülya Turan - Güncel Jandarma Merzifon Hisarcık Amasya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Amasya'da bitkin halde bulunan karaca yavrusu beslenip doğaya salındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.