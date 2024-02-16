Amasya'da 53 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen H.Ş. ve M.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde şişelere doldurulmuş 53 litre sahte içki ile aroma verici sıvı ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.