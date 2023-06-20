Amasya Belediye Başkanı, açılışta düşen kadına ilk müdahaleyi yaptı
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Amasya'da bir kooperatif binasının açılışında, bir kadın 2 metreden boşluğa düştü. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak kadının sağlık durumunu anlattı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
AMASYA'da, bir açılışta 2 metreden boşluğa düşen kadına ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.
Olay, bir kooperatif binasının açılışında meydana geldi. Binanın gezilmesi sırasında, bir anlık dalgınlık sonucu koltukların arkasındaki boşluğa düşen Nurhan Hümeyra Kop'a (76) ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Çelik, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kop, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kop'un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirtildi.