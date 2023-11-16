Amasra Maden Faciası Davası Devam Ediyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Davanın 5'inci duruşması, dün başladı. Dünkü duruşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinde yer alan maden işçileri ile amirleri tanık olarak dinlendi. Duruşmanın 2'nci günü de Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunda başladı.

'PATLAMANIN OLDUĞU ALANDA HİÇ GÖREV YAPMADIM'

Maden ocağında nezaretçi olarak çalıştığı söyleyen Hasan Tamur, "Olay günü Kozlu tahlisiye ekibi iie kurtarma çalışmasına katıldık. Kozlu kurtarma ekibi ile aşağıya doğru 2,5 kilometre ilerledik. Bir süre sonra, orada bazı arkadaşlarımız 'Eksi 320'de yangın var' dediler. Biz de yangına müdahale etmek için o alana doğru gittik. Orada yangını gördüm. Açık aleve 15-20 metre yaklaştık, ama değerler patlama noktasında ulaştığı için hemen ocağı boşalttık. Orada hayatını kaybeden arkadaşlarımız da vardı. O bölgede, 3 yerde çalışma vardı. Ama 2 çalışma bölgesinde hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Bunu iyi düşünmek gerekir. Benim çalıştığım yer; doğal havalandırma, mekanize olan bir yer. Patlamanın olduğu alanda hiç görev yapmadım" dedi.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesine devam ediliyor.