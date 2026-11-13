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Amasra'da maden işçileri ikramiye kararıyla 21 saatlik eylemi bitirdi

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Amasra'da maden işçileri ikramiye kararıyla 21 saatlik eylemi bitirdi
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Amasra Tarlaağzı'ndaki özel maden ocağında madencilerin 21 saat süren eylemi sona erdi. İşçilerin ikramiyelerinin ödenmesine karar verilirken sendika şube başkanı Açıkgöz, ödemelerin bugün öğleden sonra hesaplara yatacağını söyledi.

Amasra Tarlaağzı'ndaki özel maden ocağında devam eden madencilerin eylemi, 21 saat sonra sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişi ile işveren arasında yapılan görüşmeler sonunda, işçilerin ikramiyelerinin ödenmesine karar verildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, görüşmede işçilere ikramiyenin bugün hesaplara yatacağı kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını belirtti.

Açıkgöz, "Gelinen noktada bugün öğleden sonra ikramiyeleriniz hesaplarınıza yatıyor. Yer altındaki arkadaşlarımıza, 'Çalışma Bakanlığı'nın, devletin garantör olduğunu söyledik', arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldılar. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkarttık. Maaşla ilgili ödeme planı başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak. Ona göre de protokol altına alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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