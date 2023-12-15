Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan Manzaralar

Xinjiang'daki Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, plato çöl ekosisteminin tipik bir örneği olan dağlar, buzullar, çöller, kaynaklar ve göllerle çevrili bir alanı kapsamaktadır. Son yıllarda su alanlarının artması ve yüksek rakımda yer alan Kumukuri Çölü'ndeki zengin su kaynakları dikkat çekmektedir.

1. Doğa koruma alanından çeşitli manzaralar

2. ANONS 1 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri

4. ANONS 2 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri

5. ANONS 3 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Kunlun Dağları'nın doğusu ile Altun Dağları arasındaki Kumukuri Havzası'nda yer alan Xinjiang'ın Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndayım. 'Kunlun'un Gizli Toprakları' olarak bilinen bu bölge, orijinal haline yakın bir plato çöl ekosistemini koruyor."

Altun Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, Xinjiang'ın Bayingolin Moğol Özerk İli'nde yer alıyor. Yaklaşık 45.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan doğa koruma alanı, Sanjiangyuan Ulusal Parkı ve Chang Tang Doğa Koruma Alanı ile sınır komşusu. Burası, dağları, buzulları, çölleri, kaynakları ve gölleriyle Çin'deki plato çöl ekosisteminin tipik bir örneği.

"Platonun ortalama rakımı 4.600 metreden fazla ve ekosistem türleri alpin çölleri, alpin otlakları ve alpin çayırları gibi çeşitlilik gösteriyor."

ANONS 2 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Burası Ayakumu Gölü olarak adlandırılan Altun Dağları'ndaki en büyük göl. Son 30 yılda gölün su alanı yüzde 60'tan fazla arttı."

Yapılan bir araştırmaya göre, 1990'dan 2020'ye kadar Kunlun Dağları'nın kuzey yamacında su alanı 1 kilometrekareden fazla olan göllerin sayısı 34'ten 113'e yükseldi. Bu göllerin toplam su alanı 1.600 kilometrekareden yaklaşık 3.200 kilometrekareye çıktı.

ANONS 3 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda, dünyanın en yüksek yer değiştiren kum çölü olan Kumukuri Çölü'ndeyim. Burası deniz seviyesinden 4.000 metreden daha yüksekte yer alıyor."

Karlı dağlardan eriyen sularla beslenen kum tepelerinin dibinde zengin su kaynakları toplanıyor. Kaynak suları burada sıklıkla görülebiliyor.

"Buradaki rakım oldukça yüksek ve yıllık yağış miktarı ortalama 300 milimetrenin altında yani nispeten düşük. Yıllık ortalama sıcaklık en düşük eksi 4 santigrat derece civarında. Buradaki bitki örtüsü türü çoğunlukla alçak çalıların hakim olduğu otlak bitkiler."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)