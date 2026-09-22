Haberler

Altay'ın kayyum davası ertelendi, TFF'den kulüp faaliyetleri sorulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay'ın kayyum davası İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde ertelendi; mahkeme, TFF ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve kayyum isimlerinin araştırılmasına hükmetti. Avukat Beyza Şen, kulübün feragat yönüne ilerleyeceğini ve başvuru yapacaklarını söyledi.

Altay Spor Kulübünün, yönetime kayyum atanması istemiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, kulüp başkanı Hüseyin Kanlı ile avukatı Beyza Şen hazır bulundu.

Söz alan Şen, 3 kişiden oluşan kayyum listesini mahkemeye sunduklarını belirtti.

Hakim, Türkiye Futbol Federasyonu ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, kulübün faaliyetlerine ilişkin müzekkere yazılmasına ve kayyum için önerilen isimlerin araştırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Şen, kulüpte alınması gereken kararlar bulunduğunu belirterek, "Kulüp davadan feragat etme yönüne ilerleyecek. Kulüp olarak kesin karar alıp başvuru yapacağız, amacımız uzun süreci beklememek." dedi.

Kulüp, aday çıkmaması ve yaşanan mali kriz nedeniyle ağustos ayında kayyum başvurusunda bulunmuştu.

Altay hakkında

İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Altay'ın futbol takımı, 1959-1983 yılları arasında aralıksız 24 sezon Süper Lig'de yer aldı. 1984/85 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'de bu sefer 16 sezon mücadele eden Altay, 2002/03'te bir sezon ligde oynadı.

En son 2021/22'de 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen ancak aynı sezonun ardından düşüşe geçen siyah-beyazlılar, sonrasında 3. Lig'e kadar geriledi.

Süper Lig'de 42 sezon mücadele etme başarısı gösteren, Türkiye Kupası'nda 7 final oynayıp, 1967-1968 ve 1979-1980'de kupayı müzesine götüren İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarına katılan ilk Türk kulüplerinden de birisi oldu.

Kaynak: AA
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu

Milli takım için çarpıcı tahmin! 20 bin simülasyonda ortaya çıktı

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti