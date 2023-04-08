ALT GEÇİDİN ÜSTÜNE SABİTLENEN SAC KABLO KANALI KAMYONETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

BÜYÜKÇEKMECE'de önceki gün bir hafriyat kamyonunun çarparak zarar verdiği sac kablo kanalı, bugün alt geçitten geçen kamyonetin üzerine düştü.

Dizdariye Mahallesi'ndeki dün meydana gelen olayda, alt geçitten geçmeye çalışan hafriyat kamyonu, alt geçitte sıkıştı. Hafriyat kamyonu alt geçidin üstündeki bariyerlere sabitlenen ve içinde elektrik kablolarının olduğu sac kablo kanalına da zarar verdi. Çevredekilerin yardımıyla hafriyat kamyonu sıkıştığı yerden çıkarılırken zarar gören sac kablo kanalı ise öylece bırakıldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise, zarar gören sac kablo kanalı alt geçitten geçen 34 DPD 235 plakalı kamyonetin üzerinde düştü. Levhaların bir kısmı ise alt geçidin yanındaki Büyükçekmece Gölü'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye personelleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Sac levhaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.