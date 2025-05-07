Almanya'nın Yeni Ekonomi Bakanı Reiche'den Ticaret Vurgusu

Almanya'nın yeni Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, ABD'nin en önemli ticaret ortakları olmaya devam edeceğini belirterek, bunun yanında Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) aktif şekilde yeni ticaret anlaşmaları peşinde koşması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın yeni hükümetinde Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığına atan Reiche, görevi Robert Habeck'ten devraldı.

Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Reiche, küresel ticaret savaşının ortasında ihracat fırsatlarının bağımsız olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Alman şirketleri için ihracat ve ithalat fırsatlarının gelecek yıllarda otomatik olarak iyileşeceğini umamayız. Kendimiz harekete geçmeliyiz." ifadesini kullanan Reiche, ihracat için açık pazarlara yönelik AB-Hindistan ve Güney Amerika-Asya ülkeleriyle uzun zamandır süren serbest ticaret müzakerelerini örnek olarak gösterdi.

AB'nin ABD ile ticaret ihtilaflarına ilişkin olarak Reiche, ABD'nin Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam edeceğini belirterek, bunun yanında Almanya ve AB'nin aktif şekilde yeni ticaret anlaşmaları peşinde koşması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Ekonomi Bakanı Reiche, "Ticaret savaşlarının her iki taraf için de dezavantajları var ve bu nedenle ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasına varmamız önemli." dedi.

Almanya'nın enerji konusunda "ev ödevini" yapması gerektiğini anlatan Reiche, elektrik maliyetlerinin acilen kontrol altına alınmasında yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu fakat bunun tek başına yeterli olmadığını, daha fazla enerji ortaklığına ve elektrik şebekesinin hızla genişletilmesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Reiche, "Enerji de arz güvenliği en önemli önceliktir." diye konuştu.

Geçen ayın sonunda İspanya ve Portekiz'de yaşanan büyük kesintinin elektrik sisteminin kırılganlığını açıkça ortaya koyduğuna dikkati çeken Reiche, Almanya'nın buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

ABD en büyük ticaret ortağı

ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu.

Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geldi.

Almanya, 2024'te ABD'den 91,32 milyar avro değerinde mal ithal etti. Bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. 2023'e göre ise ABD'den ithalatta yüzde 3,4'lük düşüş görüldü.

ABD, 2017'den bu yana Almanya'nın en çok ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkati çekiyor.