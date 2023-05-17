Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı: 'Fetö'nün Almanya'daki Faaliyetleri Hakkındaki Haberleri Nedeniyle Hedef Alınan...

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın Alman polisi tarafından gözaltına alınması nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlık, “Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın Alman polisi tarafından gözaltına alınması nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık, "Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınması üzerine bugün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Bakanlık'a çağırdı. Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz.

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmektedir."