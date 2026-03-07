Haberler

Almanya Başbakan Yardımcısı Klingbeil, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa katılmayacaklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili olarak ülkesinin bu savaşa katılmayacağını bildirdi. Klingbeil, savaşın uluslararası hukuka uygun olup olmadığını sorgularken, ekonomik sonuçlarının önemine de vurguda bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili olarak ülkesinin bu savaşa katılmayacağını söyledi.

Klingbeil, Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ve yeniden müzakerelerin başlaması gerektiğini belirterek, savaş ne kadar sürerse ekonomik sonuçlarının da o kadar büyük olacağını ifade etti.

Bu savaşın uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya Klingbeil, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacaktır. Benim bu savaşın uluslararası hukuk açısından meşru olduğuna dair büyük şüphelerim var." dedi.

Klingbeil, Almanya'nın güvenlik açısından bu savaşın içine sürüklenme tehlikesi olup olmadığına ilişkin soruya da "Çok net söylüyorum: Bu, bizim savaşımız değil. Bu savaşa katılmayacağız." cevabını verdi.

Artık kuralların geçerli olmadığı bir dünyaya doğru sürüklenme tehlikesini gördüğünü dile getiren Klingbeil, "Sadece güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu

Gaf mı itiraf mı? Savaştıkları İran için sarf ettiği sözler olay oldu
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz