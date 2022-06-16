Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Kiev'de

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Kiev'e ulaşan Scholz, Macron ve Draghi, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy??????? ile görüşecek.

Almanya Başbakanı Scholz, trende yaptığı açıklamada, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunda yer alan üç büyük ülkenin liderlinin Kiev'e gitmesi ve savaşın bu özel safhasında Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına desteklerini göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Scholz, sadece dayanışma göstermek değil, yapılan mali, insani ve silah yardımlarının sürdürüleceğinin güvencesini vermek istediklerini belirtti.

Aynı zamanda Rusya'ya uygulanan yaptırımların büyük önem taşıdığını vurgulayacaklarını aktaran Scholz, bu yaptırımların Rusya'nın yapmak istediğinden vazgeçmesi ve askerlerini Ukrayna'dan geri çekmesi ihtimaline katkıda bulunduğunu, hedefin de bu olduğunu kaydetti.

Söz konusu ziyaret, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile yoğun çatışmaların ve küresel gıda krizi baskılarının yaşandığı bir zamanda gerçekleşiyor.

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana birçok Batılı lider Kiev'e seyahat ederken, Scholz'un Ukrayna'ya gitmemesi eleştirilere sebep olmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 9 Nisan'da Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Zelenskiy ile görüşmüş ve daha sonra iki lider Kiev sokaklarını birlikte dolaşmıştı.