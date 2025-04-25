Almanya'dan Nurdağı'na Ziyaret

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Liminski ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret etti.

Deprem sonrası devam eden inşaatlar ve çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunulan program sonrasında heyet ilçeden ayrıldı.