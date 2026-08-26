Almanya'da Konut Krizi Ekonomiyi Vuruyor: İnşaat Sektörü Alarm Veriyor

Almanya'da 2023 ile 2025 yılları arasında konut inşaatındaki gerileme, Alman ekonomisinin büyümesini de engelledi. Krizin bu yıl daha da derinleşmesi öngörüsü, inşaat sektörünü endişelendiriyor. Almanya genelinde 2023-2025 yılları arasında konut inşaatında yaşanan sert düşüş, ekonominin büyümesini yavaşlattı.

İnşaat sektöründeki gelişmelerin analiz edildiği "Bau-Monitor 2026"ya (2026 İnşaat Raporu) göre 2025 yılında Almanya genelinde konut inşaatı azaldı.

Raporda, 2023 yılına kıyasla farkın 84 bin 600 konut olduğuna dikkat çekilirken bu nedenle sadece inşaat sektöründe yaklaşık 26 milyar 900 milyar euroluk net ciro kaybı yaşandığı aktarıldı.

Bunun, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 0,6 puan düşmesine, vergi gelirlerinin de yaklaşık 7 milyar euro azalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Konut inşaatı neden önemli?

Raporu, Federal Alman İnşaat Malzemeleri Perakendecileri Birliği (BDB) için hazırlayan Pestel Enstitüsü Başkanı Matthias Günther, "Ekonomi ancak daha fazla konut inşaatıyla büyür" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda, yılda yaklaşık 300 bin konut inşa ediliyordu. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen sene inşaatı tamamlanan konut sayısı 206 bine geriledi.

Oysa Bad-Monitor'a göre şu anda ülke genelinde 1 milyon 350 bin konut açığı var.

Konut kıtlığı neden iş gücü açığına yol açıyor?

Bilim insanları, konut kıtlığının iş gücü açığını da tetiklediğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle ekonomik açıdan güçlü bölgelerde uygun fiyatlı konutların bulunmaması nedeniyle bu bölgelerde boşalan iş pozisyonlarını doldurmanın zorlaştığına işaret ediyor.

Örneğin yalnızca başkent Berlin'de en az 58 bin, Hamburg'da 23 bin, Kuzey Ren-Vestfalya'da 364 bin, Bavyera'da 220 bin, Baden-Württemberg'de ise 201 bin konut eksik.

"İnsanlar iş bulsalar da, karşılayabilecekleri bir konut bulamadıkları takdirde söz konusu bölgelere çalışmaya gitmiyor" diyen Pestel Enstitüsü Başkanı Matthias Günther, bunun da ekonomide büyümeyi aşağı çektiğini ve refah kaybına yol açtığını vurguluyor.

"Göç olmadan büyüme olmaz"

Nüfusun hızla yaşlandığı Almanya zorlu sınamalarla karşı karşıya. Yaklaşık 80 milyonluk nüfusun bu seviyede tutulabilmesi için aslında her yıl yurt dışından 350 bin ila 500 bin arasında göçmenin Almanya'ya gelmesi gerekiyor.

Matthias Günther, "Konut inşaatı olmadan, konut açığı giderilmeden Almanya'da büyüme de olmayacak. Çünkü konut olmadan, iş gücü piyasası için ihtiyaç duyulan göçmenlerin gelmesi de mümkün olmaz" uyarısında bulundu.

Peki, son yıllarda artan göçün bugün yaşanan konut kıtlığında payı var mı?

Alman uzman bu soruyu yanıtlarken, konut yapımının göçle aynı hızda artmamış olmasının günümüzde yaşanan konut sıkıntısında etkili olduğunu söylemekle birlikte, "Ama son 15 yıldaki göç olmasaydı, emeklilik sigortası primi muhtemelen şimdiden yüzde 22'ye çıkmış olurdu" ifadesini kullanıyor.

Günther, bugün ise Almanya'nın asıl sorununun iş gücü açığı olduğunu aktararak "Az çalışmıyoruz; çalışabilecek insan sayımız az" sözleriyle dile getirdi.

Sektör bu yıl için de karamsar

Aslında inşaat için verilen ruhsatlarda son dönemlerde bir toparlanma eğilimi görülüyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre bu yılın ilk yarısında 126 bin 300 birim için izin verildi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1'lik bir artışa tekabül ediyor.

Ama sektör yine de karamsar. "Konut yapımındaki çöküş tam bir felaket" diyen BDB Başkanı Katharina Metzger, bu yıl geçen seneye kıyasla daha sert bir düşüş yaşanacağı öngörüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Tahminimize göre sadece 185 bin yeni konut inşa edilecek."

Federal Hükümet'in böyle bir dönemde konut inşaatı için ayrılan destek fonlarını 1 milyar 400 milyon euro azaltmak istemesini eleştiren Katharina Metzger, "Oysa hükümet artık daha fazla zaman kaybetmemeli. Şu anda ciddi şekilde sarsılmış olan inşaat sektörünü, hem yeni inşaatları hem de renovasyon çalışmalarını devasa boyutta desteklemeli" dedi.

dpa / DA,ET

Kaynak: Deutsche Welle