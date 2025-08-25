Almanya'da Mültecilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Yüzde 64

2015 yılındaki mülteci krizi sırasında Almanya'ya sığınanların yüzde 64'ü işgücü piyasasına entegre oldu. Peki çözüm bekleyen sorunlar neler? Sığınmacılar ne kadar para kazanıyor? Kadın sığınmacıların istihdam oranı kaç'Nürnberg merkezli İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırmalar Enstitüsü'nün (IAB) yayımladığı analiz, on yıl önce Avrupa'da yaşanan mülteci krizi sırasında Almanya'ya gelen sığınmacıların çoğunluğunun işe girmeyi başardıklarını ortaya koyuyor. 2015 yılında, dönemin başbakanı Angela Merkel'ın "Biz bunu başarırız" diyerek ilan ettiği açık kapı politikası sonrasında çoğunluğu Suriyeli yüz binlerce sığınmacı Almanya'ya akın etmişti.

Genel ortalamaya ile neredeyse aynı

IAB'nin yayımladığı analiz, o yıl Almanya'ya gelen sığınmacıların yüzde 64'ünün Almanya'da iş bulduklarını ve işgücü piyasasına entegre olmayı başardıklarını yüzde 5'lik bir kesimin ise serbest çalıştığını ortaya koyuyor. Yani bu kesim de dahil edildiği takdirde istihdam edilenlerin oranı yaklaşık yüzde 70'i buluyor.

Sığınmacıların yüzde 90'ı sosyal sigortalı işlerde çalışıyor, genel nüfusta ise bu oran yüzde 92. Bu bilgiler sığınmacılarla yapılan ankete ve sosyal güvenlik verilerine dayanıyor.

"Pek çok şeyi başardık"

Merkel, 2015 yılındaki mülteci krizi esnasında "Biz bunu başarırız" dediği için ağır eleştirilere hedef olmuştu. IAB'nin göç uzmanı ve Otto-Friedrich Üniversitesi Profesörü Yuliya Kosyakova ise on yıl aradan sonra analiz ettikleri verileri değerlendirirken "Pek çok şeyi başardık" ifadesini kullanıyor.

Kosyakova, 2015 yılında Almanya'ya sığınanların önceki senelerde gelenlerle kıyasla işgücü piyasasına daha hızlı entegre olduklarına dikkat çekiyor.

İç savaş, yerinden edilme ve kaçış gibi travmatik olaylar yaşayan sığınmacıların diplomalarının tanınmaması, Almanca bilmemeleri ve sosyal bağlantılarının bulunmaması nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarına işaret eden Kosyakova, buna rağmen sığınmacıların çoğunluğunun iş hayatına entegre olmuş olmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapıyor.

Aşılması gereken sorunlar: Kadınların çalışma hayatına katılımı

IAB analizi aynı zamanda gelişme kaydedilmesi gereken alanları ve aşılması gereken sorunları da ortaya koyuyor.

Örneğin kadınların istihdam oranı erkeklere göre düşük. Almanya'ya 2015'te gelen erkeklerin yaklaşık yüzde 76'sı çalışıyor. Oysa aynı yıl içinde gelen kadınların sadece yüzde 35'i, yani üçte birin altında kalan bir kesimi istihdam edilmiş durumda. Almanya'da genel nüfus içinde çalışan kadınların oranı ise yüzde 69.

"Gelecek için sığınmacı kadınların işgücü piyasasına entegre edilmesi büyük önem taşıyor" diyen göç uzmanı Kosyakova, çocuk bakımına erişimin yetersiz olduğunu, bunun kadın sığınmacıların çalışma hayatına katılımını engelleyen en önemli neden olduğunu söylüyor.

Bir diğer sorun: Düşük gelirli işlerde çalışıyorlar

IAB analizine göre Almanya'da geçirdikleri yıl arttıkça, sığınmacıların gelirleri de arttı. 2023 yılında tam zamanlı çalışan sığınmacılar ortalama aylık brüt 2 bin 675 euro gelir elde etti.

Ancak IAB analizi, sığınmacıların çoğunluğunun halen az kazançlı işlerde çalıştıklarını ortaya koyuyor. Kadın sığınmacıların büyük bölümü sağlık sektöründe çalışıyor, erkekler ise lojistik ve ulaşımda. Bunlar Almanya'da işgücü sıkıntısı yaşanan sektörler.

Kosyakova, "Paradoks şu ki, mülteciler çoğunlukla önemli ve işgücü açığı olan işlerde çalışıyorlar, ancak bu işlerde çok daha az kazanıyorlar" diyor ve bu nedenle aradan neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen sığınmacıların halen sosyal yardımlardan yararlanmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiyor.

Göç uzmanı, sığınmacıların daha yüksek gelirli işlerle istihdam edilmesi için önümüzdeki yıllarda gerekli adımların atılması gerekeceğine vurgu yaparak, ancak bu sayede sosyal yardımların azaltılabileceğini kaydediyor.

dpa,DW / DA,ET