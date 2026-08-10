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Almanya'da Kiralar Artmaya Devam Ediyor: Yıllık Artış Yüzde 3,2

Almanya'da Kiralar Artmaya Devam Ediyor: Yıllık Artış Yüzde 3,2
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Almanya genelindeki konut eksikliği, kiraların 2026'nın ikinci çeyreğinde de artmasına neden oldu.

Almanya genelindeki konut eksikliği, kiraların 2026'nın ikinci çeyreğinde de artmasına neden oldu. Ancak daha önceki çeyreklere göre artış hızı bir nebze düşmüş durumda. Almanya'da konut arzında yaşanan eksiklik sebebiyle kiralar artmaya devam ediyor.

Alman İpotek Bankaları Birliği'nin (VDP) verilerine göre, apartman daireleri için yapılan yeni kira sözleşmelerinde kiralar, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında arttı.

Deutsche Bank, Commerzbank, yapı tasarruf sandıkları ve tasarruf bankalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 gayrimenkul finansörünün yer aldığı VDP, diğer yandan önceki çeyreklere kıyasla kira artışının bir miktar yavaşladığını belirtiyor. Nisan-Mayıs-Haziran dönemini ele alan çalışmaya göre, Almanya'nın yedi büyük kentindeki kira artış oranı, yüzde 1,5 ile ülke genelinin altında kaldı. Kira artışının an yüksek olduğu şehir yüzde 3,6 ile Düsseldorf olurken, en az artış, yüzde 0,6 ile başkent Berlin'de kaydedildi.

Almanya'da tahminlere göre yaklaşık bir milyon konut eksikliği bulunuyor. Kırsal alanlarda yoğun bir inşaat faaliyeti yürütülürken büyük kentlerde talep arzı çok aşıyor. 700'den fazla bankanın gerçek sözleşme verilerine dayanan VDP'nin verileri güvenilir kabul ediliyor.

Gayrimenkul fiyatlarında en büyük artış Hamburg'da

VDP'ye göre ikinci çeyrekte sadece kiralar değil, gayrimenkul fiyatları da yükseldi. Daire ve evler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9, birinci çeyreğe göre ise yüzde 0,3 oranında pahalandı.

Yedi büyük kentte gayrimenkul fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 oranında arttı. Bu kentler içinde en güçlü artış yüzde 3,8 ile Hamburg'da gerçekleşti. Onu yüzde 2,5 ile Köln ve yüzde 2,4 ile Frankfurt ve Düsseldorf izledi.

Sıralamada son sıralarda Berlin ve Stuttgart yer aldı (sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,7). Birinci çeyrekte büyük kentlerdeki daire ve evler kimi yerlerde yüzde 4'ün üzerinde pahalanmıştı.

Konut sıkıntısının kiraları ve fiyatları yukarı çektiğini belirten VDP Genel Müdürü Jens Tolckmitt, federal hükümetin bununla ilgili reformlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin, inşaatlara izin verme sürecini hızlandırmayı ve inşaat maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen "İnşaat Turbosu" programını öven Tolckmitt, "Planlama süreçlerinin ciddi şekilde hızlandırılması ve aşırı teknik gerekliliklerin esnetilebilmesi, piyasadaki tüm aktörlere tam da olması gereken doğru sinyali veriyor" dedi.

dpa / ET/BK

Kaynak: Deutsche Welle
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