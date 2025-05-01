Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde ülkenin çeşitli kentlerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bu yıl Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde gerçekleştirdiği merkezi gösteriye yaklaşık 1000 kişi katıldı.

DGB Başkanı Yasmin Fahimi burada yaptığı konuşmada ülkede kurulacak yeni hükümete ekonomik büyümeyi teşvik etme ve çalışanların üzerinde daha fazla yük getirilmemesi çağrısında bulundu.

Hükümetin çalışanları koruyan yasalarda değişiklik yapmamasını, işverenlerin de çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmesini isteyen Fahimi, "İşverenler, düşük ücretlerle ve kötü çalışma koşullarıyla vasıflı iş gücü çekemeyeceklerini hala anlamadılar." dedi.

Başkent Berlin'de de sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Karl-Marx Allee Caddesi'nden 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Berlin Belediye binası önüne kadar yürüdü.

Sayıları 5 bini aşan göstericiler yürüyüşte, "Bizimle güçlü ol", "Ben bu eşitsizliği ve bu adaletsizliği görüyorum", "Siz harekete geçene kadar grevi yapmayı sürdüreceğiz", "Gazze savaşını durdurun, insan hayatlarını kurtarın", "Kapitalizmi aşın, eşitlik şimdi" ve "Zenginlerden kesinti yapın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Belediye binası önünde toplanan göstericiler daha sonra burada kurulan stantlarda yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Cottbus, Siegburg, Bamberg, Nürnberg, Wolfsburg, Münih ve Frankfurt kentlerinde de gösteri ve etkinlikler düzenlendi.