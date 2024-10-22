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Almanya Başbakanı Scholz: Korumacılık Ticaret Savaşlarına Karşı Çıkıyor

Almanya Başbakanı Scholz: Korumacılık Ticaret Savaşlarına Karşı Çıkıyor
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Stuttgart'ta yaptığı açıklamada açık ticaretin önemini vurguladı ve korumacılığın ülkeye zarar verebileceğini belirtti. Almanya'nın uluslararası rekabetten çekinmemesi gerektiğini ifade eden Scholz, ticaretin serbest olmasının gerekliliğini dile getirdi.

Scholz, açık ticaretin önemini vurgulayarak Alman şirketlerinin rekabetten çekinmemesi gerektiğini söyledi.

STUTTGART, 22 Ekim (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uluslararası işbirliğine zarar verebilecek korumacılık önlemlerine karşı çıkarak "korumacılık ve ticaret savaşlarının ülkeye zararlı olduğunu" vurguladı.

Scholz, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Wuerttemberg eyaletinin Kuppenheim kentindeki Mercedes-Benz'in yeni batarya geri dönüşüm fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, "İhracat yapan bir ülke olarak tüm dünyayla açık ticaretin önemine dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Scholz, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yüksek kaliteli araçlar ürettiğini, ancak Alman şirketlerinin bu rekabetten çekinmemesi gerektiğini kaydetti.

"Çin'de üretilen ve Almanya'ya ithal edilen otomobillerin büyük çoğunluğu, Alman ve uluslararası imalatçılardan geliyor" diyen Scholz, kamuoyunda yapılan tartışmalardaki yaygın bir yanlış anlaşılmaya da işaret etti.

Almanya'nın çıkarlarına zarar verebilecek gümrük vergilerine karşı olduğunu yineleyen Scholz, Avrupa Birliği'ne adil bir ticaret ortamı sağlamak üzere ticaret araçlarını kullanma çağrısı yaptı. Scholz, "İhracat yapan bir ülke olarak tüm dünyayla açık ticarete değer veriyoruz. Bu yüzden en yüksek gümrük vergilerine değil, en iyi otomobillere ve en modern teknolojiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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