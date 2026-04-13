Almanya Başbakanı Merz: "Savaşın etkilerini sona erse bile uzun süre hissedeceğiz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonuçlarını, savaş bittikten sonra bile uzun süre hissedeceklerini söyledi.

Merz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Tahran-Washington yönetimlerinin görüşmesinin kesilmesine şaşırmadığını belirterek, "Baştan beri, (bu görüşmelerin) gerçekten iyi hazırlanmış olduğu izlenimini edinmedim." ifadesini kullandı.

Bu bakımdan bunun uzun bir süreç olacağını aktaran Merz, "Amerikan hükümetiyle görüşüyoruz, ihtilafın taraflarıyla görüşüyoruz, İsrail ile görüşüyoruz. Bu uzun süreli bir süreç olmaya devam edecek. Bu savaşın etkilerini, sona erse bile uzun süre hissedeceğiz." dedi.

Merz, bu yüzden bu etkilerin Alman ekonomisi üzerinde de ciddi yük oluşturacağına hazırlıklı olmaları gerektiğini ve Alman ekonomisinin rekabet gücünü korumak, geliştirmek ve hanelerin durumunu iyileştirmek için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getirdi.

Bunun kolay olmayacağını, var olan imkanların sınırlı olduğunu vurgulayan Merz, "Bu dünyadaki her krizi Almanya'daki parayla çözemeyiz." ifadesini kullandı.

" Macaristan'da dün sağ popülizm ağır bir yenilgiye uğradı"

Macaristan'da genel seçimi Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar'ın kazanmasını da değerlendiren Merz, " Macaristan'da mecliste üçte iki çoğunlukla, bu kadar net bir seçim sonucu olmasından şahsen çok müteşekkirim ve rahatladım." şeklinde konuştu.

Merz, bunun demokratik toplumların seçimlere yönelik Rus propagandasına ve başka dış etkilenmelere karşı açık şekilde dirençli olduğunu gösterdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Macaristan gibi demokratik bir toplumda, hala bu kadar yüksek ölçüde dirence sahip olmamız benim için dünün en iyi haberlerden biriydi. Macaristan'da dün sağ popülizm ağır bir yenilgiye uğradı."

Bunun sadece Macaristan ile ilgili bir durum olmadığını aktaran Merz, Macaristan'dan dünyadaki sağcı popülizme karşı çok net bir sinyal gönderildiğinin altını çizdi.