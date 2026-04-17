Almanya Başbakanı, İran-ABD çatışmasının transatlantik ilişkilerde "stres testine" dönüşmemesini istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu belirterek, enerji fiyatlarının hızla düşmesi gerektiğini ve mevcut krizin transatlantik ilişkiler açısından bir "stres testine" dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merz, Paris'te düzenlenen uluslararası konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Katılımcı ülkeler arasında Orta Doğu'daki duruma ilişkin güçlü bir görüş birliği bulunduğunu ifade eden Merz, "Yükselen enerji fiyatları mümkün olduğunca çabuk tekrar düşmelidir ve bu savaş transatlantik bir stres testi haline gelmemelidir." dedi.

Merz, gelişmelerden bazı sonuçlar çıkarılması gerektiğini çünkü bunun herkesi ilgilendirdiğini belirterek, "Eğer kendimize koyduğumuz bu hedef başarısız olursa, büyük, çok boyutlu bir küresel kriz tehdidi ortaya çıkar." diye konuştu.

İran ile yaşanan çatışmanın küresel bir krize dönüşmemesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Merz, ABD ile İran arasında hızlı bir uzlaşı sağlanmasına destek verdiklerini açıkladı.

Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırmasının, İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulmasının ve Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğinin yeniden sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Merz, Hizbullah'ın silah bırakması ve İsrail'in de kalıcı barışa katkı sunması gerektiğini dile getirdi.

Merz, ABD'nin ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarına takdir ederek, Londra'da yapılacak konferans öncesinde Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Uygun bir uluslararası hukuki zemin oluşması halinde Alman ordusunun uluslararası bir operasyona katılabileceğini vurgulayan Merz, söz konusu katkının mayın temizleme ve deniz keşif faaliyetlerini içerebileceğini ifade etti.