Almanya: Berlin yönetimi Avrupalı ortaklarıyla çok yakın koordinasyon içinde

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi getireceği yönündeki açıklaması konusunda Avrupalı ortaklarıyla çok yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Kornelius, ABD Başkanı Trump'ın, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini ifade etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Berlin yönetiminin, ABD Başkanının açıklamalarını not ettiğini belirten Kornelius, "Alman hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla çok yakın koordinasyon içinde." ifadesini kullandı.

Kornelius, zamanı geldiğinde uygun tepkiler konusunda birlikte karar vereceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın, "bilinmeyen amaçlarla" Grönland'a gittiğini öne sürmüştü. Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını kaydetmişti.