Haberler

Alman Ekonomi Enstitüsü: Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımları ilk yarıda üçte bir arttı

Alman Ekonomi Enstitüsü: Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımları ilk yarıda üçte bir arttı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BERLİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Alman Ekonomi Enstitüsü, Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarının bu yılın ilk yarısında yaklaşık üçte bir oranında arttığını, ABD'deki yatırımlarının ise yüzde 65 oranında düştüğünü duyurdu.

BERLİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Alman Ekonomi Enstitüsü, Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarının bu yılın ilk yarısında yaklaşık üçte bir oranında arttığını, ABD'deki yatırımlarının ise yüzde 65 oranında düştüğünü duyurdu.

Enstitü'nün pazartesi günü Alman Merkez Bankası verilerine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları yılın ilk altı ayında yaklaşık 5,6 milyar euro yükselerek, önceki yılın aynı dönemine kıyasla üçte bir oranında artış gösterdi.

Verilere göre, Alman şirketlerinin yeniden yatırıma dönüştürülen karları 2025 yılında 7,8 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. Enstitü'nün önceki verilerine göre, şirketler aynı yıl Çin'de yaklaşık 7 milyar euro yatırım yapmıştı.

Enstitü, Çin'deki Alman yatırımlarının uzun vadede nispeten yüksek seviyede istikrarla seyrettiğini, 2020 ile 2025 yılları arasındaki altı aylık ortalama rakamın da yaklaşık 5,6 milyar euro seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Verileri hazırlayan Alman Ekonomi Enstitüsü uzmanı Juergen Matthes, Alman şirketlerinin çoğunun Çin pazarındaki varlıklarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Alman Ticaret Odası'nın Çin araştırmasına atıfta bulunan Matthes, Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 85'inden fazlasının pazardaki mevcut varlık düzeylerini korumayı veya genişletmeyi planladığını, yarısından fazlasının ise yatırımlarını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Matthes, "Çin, Alman şirketler için önemli bir satış pazarı ve bazıları burayı bir antrenman sahası olarak kullanıyor" değerlendirmesinde bulunarak, Çin pazarındaki varlıklarını koruyabilen şirketlerin küresel ölçekte başarılı olma ihtimalinin de daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Alman şirketlerinin ABD'deki yatırımlarında keskin bir düşüş kaydedildi.

Enstitünün bir başka analizine göre, Alman şirketleri bu yılın ilk yarısında ABD'de yaklaşık 4,3 milyar euro yatırım yaptı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 65'lik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden önceki son dönem olan 2024'ün ilk yarısına göre ise yaklaşık yüzde 80'lik gerilemeye işaret ediyor.

Enstitü, ABD'nin ekonomi politikalarında artan belirsizliğin, Alman şirketlerinin yeni yatırım kararlarını engellediği görüşünde.

Kaynak: Xinhua
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi hakkında karar verildi
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

Koronanın faturasını yıllar sonra ödeyecekler! İki ülkeye haciz geldi
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Şamil Tayyar, 'Şehir elimizden gidiyor' diyerek AK Parti'yi uyardı

AK Partili isim "Şehir elimizden gidiyor" diyerek uyardı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal istifa sebebini açıkladı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti