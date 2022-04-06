ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MİNİBÜS 5 ARACA ÇARPTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan minibüs, park halindeki 5 araca çarparak, hasar verdi. Gözaltına alınan sürücü Melih S.'nin 2.95 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Melih S.'nin kullandığı panelvan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 5 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Melih S.'ye yaptıkları kontrolde 2.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu belirlenen Melih S.'nin ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.