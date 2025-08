ALJ Türkiye'den Ağaçlandırma Seferberliği: Her Araç İçin 10 Fidan

ALJ Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele ve son yıllarda artan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulması amacıyla ağaçlandırma seferberliği başlattı. ALJ Türkiye bu kapsamda, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan kampanyası başlatma kararı aldığını duyurdu. Böylece 1 yıl içerisinde satılacak araçlarla birlikte 1.4 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

ALJ Türkiye, bu ağaç seferberliğini OGEM-VAK iş birliği ile gerçekleştirecek. Ağaç seferberliği ile her yıl Türkiye'nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

'1 YILDA ÜLKEMİZE 1000 FUTBOL SAHASI KADAR YEŞİL ALAN KAZANDIRILACAK'

Bu kampanyanın sadece 1 senelik değil, bundan sonra ALJ Türkiye bünyesinde satılan tüm araç markaları için devamlı uygulanacağını, böylece Türkiye genelinde her sene 1 milyonu aşan adetlerde ağaç dikileceğini duyuran ALJ Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, başlatılan ağaç seferberliğinin öneminin altını çizerek, "Son yıllarda olumsuz etkilerini daha yoğun yaşadığımız iklim değişikliği ile mücadele etmenin en verimli yollarından bir tanesinin ağaçlandırmayı arttırmak olduğunu görüyoruz. Bununla beraber her yıl binlerce dönüm ormanlık alanımızı maalesef korkunç yangınlarla kaybediyoruz. Ağaç azaldıkça yağmurlar azalmakta, erozyon ve sel başta olmak üzere her yıl birçok felaketin gerçekleştiğini üzüntüyle yaşamaktayız. ALJ Türkiye olarak bu konuda bir çalışma yapmak ve tüm sektörlere ilham verecek bir seferberlik başlatmak istedik. İş yaptığımız bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Satılan her araç için 10 ağaç dikerek 1 yıl içerisinde 1 milyon 400 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayacağız. Bu seferberliği gerçekleştirerek 1 yıl içerisinde ülkemize yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Hepimizin bildiği gibi çok yakında büyük orman yangınları yaşadık. 55 hektar orman alanı kaybettiğimiz Karabük'teki yangın da bunlardan biriydi. Bizim 1 yılda dikeceğimiz fidan, Karabük'te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğünde olacak. Bununla beraber araç satışıyla birlikte dikilecek ağaçlar, otomobillerin üretiminden kullanımına kadar çevreye verdiği zararı da büyük oranda kompanse edecektir" dedi.

'TÜM SEKTÖRLERİ BU AĞAÇ SEFERBERLİĞİNE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ'

Başlatılan ağaç seferberliğinin sadece ALJ Türkiye ile sınırlı kalmamasının arzu ettiklerini belirten Bozkurt, "Sadece ALJ Türkiye olarak biz senede 1.4 milyon ağaç dikebiliyorsak, farklı sektörlerden firmaların da katılımıyla her sene 50- 100 milyon ağaç seviyesine ulaşmak mümkün olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu tür kampanyaların sonuca ulaşmasını ve sürekliliğini sağlamaktır. Bu nedenle OGEM-VAK ile çalışmaya karar verdik. Çünkü böyle bir projede önem sadece ilgili STK'ya fidan ücretini ödemek değil, ağaçların ülkenin doğru bölgelerine, doğru ağaç türlerinden dikilmesini sağlamak ve devam eden yıllarda bu ormanların korunduğunu da takip etmektir. Biz tam da bu şekilde bir organizasyonla çalışıyoruz ve bu kampanyayı her yıl aksatmadan devam ettirecek şekilde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu konuda tüm firmalara ve tüm sektörlere de seslenmek istiyorum; gelin artık ülkemizi yeni ormanlara kavuşturalım. Yoksa önümüzdeki yıllarda başta su sorunu olmak üzere, birçok zorlukla karşı karşıya kalacağız. Eğer çocuklarımıza nefes alınabilir bir gelecek bırakmak istiyorsak, doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

OGEM-VAK İLE AĞAÇLANDIRMAYA BİLİMSEL YAKLAŞIM

ALJ Türkiye, tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"OGEM-VAK Türkiye genelinde belirlediği ağaçlandırma ihtiyacı planı kapsamında, toprak yapısına, bitki örtüsüne, ağaç türüne ve dikim zamanlamasına göre fidan dikimleri yapılacak. Vakıf fidanların dikimini gerçekleştirmekle birlikte ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Bu sayede fidanların ekolojik bağımsızlığına ulaşması sağlanacak ve tutmayan fidanların da yerine yenileri dikilecek. Böylece Türkiye'nin gelecek yılları için kalıcı bir yeşil alan bırakılacak.

"Ormanlar ve yeşil alanlar, sadece insanlar için değil hayvanlar için de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde ihtiyaçlara göre gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşacak ormanlar, yaban hayatına da ev sahipliği yapacak. ALJ Türkiye'nin ağaçlandırma seferberliğinde tercih edilen ağaçların yaklaşık yüzde 10'u meyve ağaçlarından oluşacak. Yüzbinlerce yaban hayvanı için yaşam ve besin kaynağı olacak bu yeni ormanlar, ağaçlandırma hareketinin yanı sıra bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlayacak."