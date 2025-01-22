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Aliyev ve Zelenskiy Davos'ta Bir Araya Geldi

Aliyev ve Zelenskiy Davos'ta Bir Araya Geldi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve enerji işbirliği gibi konular ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, Ukrayna tarafının talebi üzerine Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki ilişkiler, enerji sektöründeki işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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