Aliyev'den Karabağ'a Tebrik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı yenen Karabağ Futbol Kulübü'nü kutladı ve galibiyetin halkı gururlandırdığını ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımını mağlup eden Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.
Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-0 yenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Karabağ'ı ve tüm Azerbaycan futbol camiasını kutlayan Aliyev, mesajında, "Dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında 2 maçta 2 parlak galibiyet elde eden 'Karabağ', dünya futbolunun devleriyle zirveyi paylaşarak halkımızı gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.