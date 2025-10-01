Aliyev'den Karabağ'a Tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımını mağlup eden Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-0 yenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ'ı ve tüm Azerbaycan futbol camiasını kutlayan Aliyev, mesajında, "Dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında 2 maçta 2 parlak galibiyet elde eden 'Karabağ', dünya futbolunun devleriyle zirveyi paylaşarak halkımızı gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.