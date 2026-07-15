Aliyev: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Sayesinde Daha Fazla Çinli Şirket Azerbaycan'a Geliyor

ŞUŞA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki işbirliğinin siyaset, ekonomi ve ulaştırma gibi alanlarda önemli ölçüde yoğunlaştığını belirterek, ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerin sayısının arttığını belirtti.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun pazartesi günkü açılış töreninde Xinhua'ya konuşan Aliyev, bazı Çinli şirketlerin Azerbaycan'da halihazırda büyük yatırımlar yaptığını, bazılarının ise çeşitli altyapı projelerine katıldığını belirtti.

Aliyev, "Resmi ziyaretim sırasında çok sayıda önde gelen Çinli şirketin yöneticileriyle bir araya geldim. Bu şirketlerin Azerbaycan'daki faaliyetlerinin şimdiden sonuç verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu şirketler son derece verimli, hızlı ve çok yüksek standartlı şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da çok sayıda güneş enerjisi projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Aliyev, ülkede kurulu tüm güneş panellerinin Çin'de üretildiğine dikkat çekti. Aliyev, büyük bir Çinli şirketin an itibarıyla Azerbaycan'da güneş paneli üretim tesisi kurmaya yönelik bir yatırım projesi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Aliyev, "Azerbaycan'da gördüğünüz tüm güneş panelleri, projenin hangi şirket tarafından finanse edildiğinden bağımsız olarak Çin'de üretilmiştir. An itibarıyla hiçbir ülkenin üreticisi, fiyat ve kalite açısından Çinli üreticilerle rekabet edebilecek durumda değil" dedi.

Aliyev ayrıca, Çinli otomobil üreticisi BYD ile ortaklaşa üretilen ve an itibarıyla kentin sokaklarında hizmet veren elektrikli otobüsleri de ikili işbirliğinin son dönemdeki önemli başarılarından biri olarak nitelendirdi.

Aliyev, "İki farklı renkte otobüslerimiz var. Elektrikli otobüsler yeşil, eski tip otobüsler ise kırmızı. Dolayısıyla yeşil otobüslerimizin sayısı ne kadar artarsa o kadar iyi" dedi.

Kaynak: Xinhua