Aliağa Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Aliağa Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 12 madde görüşüldü ve bazı maddeler komisyonlara havale edildi.

Aliağa Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda 2 ve 5 Mayıs 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı 12 maddenin meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla devam etti.

Başkanlıktan gelen önergeler çerçevesinde yer alan 1 ve 3. maddeler İmar Komisyonu'na, 4 ve 6. maddeler Plan ve Bütçe Komisyonu'na, 2 ve 5. maddeler İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, 7. madde oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Mahalle ve Yeni Şakran mahallelerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine göre bölünüp, sınırlarının belirlenerek, bölünen mahallelere isim verilmesini içeren madde meclis üyelerince İmar Komisyonu'na havale edildi.

Aliağa'ya yapılması planlanan FIFA standartlarında 8 bin kişilik yeni stadyum projesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne 300 milyon TL ek bütçe yapılmasını içeren madde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılacak olan Aliağa Hipoterapi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışacak personelin eğitimi, merkezdeki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin danışmanlık desteği alınması hususlarında protokol imzalamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmesi amacıyla Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a yetki verilmesi hususunu içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasının ardından Komisyondan Gelen Raporların oylanmasına geçildi. Komisyondan gelen 5 maddenin tamamının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

İkinci Birleşim Cuma günü yapılacak

Haziran Meclisi Olağan Toplantısı, ikinci birleşimin 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR